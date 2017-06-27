職場撿屍 男主管猥褻女下屬遭求償80萬

2017-06-27 11:55

〔記者溫于德／台北報導〕廣告公司男主管與女下屬參加業務聚會後，竟趁女方酒醉之際帶往旅館猥褻，好在被害人雖被摸胸、臀但頓時驚醒，才得以報警逮人。被告因否認犯行，又未與被害人和解，經法官審酌後被依乘機猥褻罪判刑8月，可上訴；民事方面，被告基於無罪答辯，拒絕告訴人提出的80萬元和解條件，全案目前交由台北地院審理中。

已婚林男是未婚阿美（化名）在公司內的直屬主管，兩人前年5月15日參加業務聚會均有飲酒；但被告眼見女子不勝酒力，先是對在場另位同事佯稱將送阿美回家，後則攙扶至公司附近旅館猥褻。判決指出，被告不僅親吻女方嘴唇，還噁伸手指摸胸、撫臀。他的惡行直到被害人遭「親醒」並以LINE向男友求救後、才結束。

林男一、二審出庭時均否認犯罪；辯護人也為其解釋稱，阿美當日雖酒醉，但依據錄影畫面與飯店櫃台人員證詞，均能認定她未失去意識，且女方衣物均未驗出被告DNA，同樣能證明被告有任何不軌行為；況且，被告身為人夫，當下是為不讓同事誤會兩人有姦情，才隱瞞稱要送女子回家，實則送往旅館休息。

辯護人也提到，阿美若真的被害，當時應可直接奪門而出向飯店人員大聲求救，不解怎會改傳訊息向男友尋求幫助；加上被害人在警詢時神色自若，看不出有被猥褻情況，因而認定被害人說詞均屬杜撰，不可採信。

二審法官則表示，根據相關畫面顯示，阿美當下確實已醉，被告明顯是將人帶至旅館意圖不軌，且猥褻也不一定須留下DNA。法官另根據LINE訊息內容認定被害人並非不敢報警，而是為求保全名節、保有工作而不願報警；審酌後維持一審見解，仍依乘機猥褻罪判被告有期徒刑8月。但始終不認罪的被告，已委由其辯護律師但為上訴至最高院。

民事一審方面，被告與被害人日前開庭時均未到庭。據指出，雖被害人委託律師遞狀求償80萬元精神損害；被告基於刑事庭已無罪答辯，民庭採同樣態度，傾向不予賠償，靜待司法判決結果。兩人在事發後均已從公司離職。