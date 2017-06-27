疑未保持行車安全距離 機車騎士遭校車輾斃

2017-06-27 11:36

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市昨天傍晚一名68歲工人郭姓老翁，騎機車返家時，在嘉義市林森東路嘉義大學林森校區前，遭私立興華中學校車右後車輪輾斃爆頭，目擊民眾質疑是校車駕駛遇彎車速過快；警方調查，該路速限50公里，校車當時時速40公里未超速，經查雙方皆未酒駕，2車疑似沒有保持安全間隔，造成擦撞，確切肇事原因待進一步調查。

校車駕駛林姓男子（47歲）供稱，當時車上沒有學生，空車要返回學校，值下班車流大，他聽到後方有撞擊聲，下車查看才發現撞到人。

警方調查，昨傍晚5點55分，林男駕駛興華中學校車沿林森東路外側車道西向東行，與騎機車同向直行的郭翁發生擦撞，郭翁遭校車右後車輪輾斃爆頭，當場死亡。

家屬說，郭翁在建築工地綁鋼筋，事發時，下工騎機車欲返回竹崎住家，遭遇不幸，希望查明事故原因。

有民眾向本報反映，興華中學校車一向開很快，已多次去電告訴學校都沒改善，希望不要再發生不幸交通事故。

興華中學校長劉建興說，林男是該校專職校車司機，任職多年，開車風評好，無違規行駛記錄；校方之前若接獲反映校車行車問題，不管專職校車或外包校車，即立即要求改善，今年以來未接到類似反映電話。

警方說，事發路段汽機車道分流，略有彎道，校車行車記錄器未錄到事發時狀況，警方將調閱路口監視器畫面，釐清車禍事故原因及責任歸屬。