黃世銘再被控違反通保法 北檢今不起訴

2017-06-27 11:25

〔記者錢利忠／台北報導〕前檢察總長黃世銘被控洩密給前總統馬英九等案，高等法院前年已依違反通訊保障及監察法等3罪，分別判6月、5月、6月徒刑，合併應執行1年3月定讞，因每罪均判6月以下，得易科罰金免坐牢；針對黃世銘將監聽譯文資料向馬英九等人報告一事，立委柯建銘去年重新對黃提告，台北地檢署認為此案高院已定讞，今將黃世銘不起訴。

針對102年8月31日、9月1日，黃世銘兩度直奔總統府面見馬英九，並洩漏偵辦中案件的監聽譯文內容等，高院先前的定讞判決書中，不留情面地痛批黃世銘，指他身為檢察機關最高首長，上任前在立法院宣示全力推動重點工作之一，是要落實「偵查不公開原則」，卻知法犯法。

判決書另指出，黃世銘明知檢察一體規定，在法庭內還改口硬拗，指偵辦社會矚目案件或重要人物，即使未偵結前，也有向總統、行政院長陳報的「不成文」慣例，乃合乎對國家忠誠的要求；合議庭批評這是將檢察機關的司法獨立性降格，破壞司法威信，「行為可訾」。

黃世銘先前曾發表聲明，指他無法接受高院嚴重悖離事實的判決，他是揭弊者，「我堅信歷史會還我清白與公道」。此案一審判黃世銘1年2月徒刑，二審多判1個月，黃世銘也成為我國司法史上，第1個被判刑定讞的檢察總長。