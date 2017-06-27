公車司機拒載老婦人？警察不忍心 載她直奔醫院

2017-06-27 11:13

〔記者張瑞楨／台中報導〕 台中市李姓老婦人昨天（16日）想搭公車，公車司機卻以門已經關上為由，不讓老婦人上車，雙方僵持於公車站牌旁，警方處置時發現，老婦人不是「奧客」，而是丈夫心臟病在急診室內觀察，她才急著要搭公車到醫院，卻沒想到公車司機很強硬，就是不給她上車，路人看不下，將老婦人帶到路旁，公車則揚長而去，警方決定幫她到底，用警車送他到醫院急診室，讓她感動得流下眼淚。

中市警局五分局東山派出所昨天接獲報案，但員警抵達現場時，公車已經離去，據路人表示，顯得佝僂的66歲李老婦人，趕著搭公車到803醫院（國軍臺中總醫院），但到了公車站牌時，公車已經關門準備離去，情急之下，趕緊擋住公車，希望司機能讓她上車，但公車司機相當強硬，就是不肯開門。

雙方僵持時，路人看不下去，把老婦人拉到路旁，公司也駛離現場，不久之後，警方抵達現場，以為老婦人身體不舒服，想幫她叫救護車，但老婦人卻拒絕。

老婦人說，她不希望社會資源浪費在自己身上，她強調，珍貴的社會資源是大眾共享，她不應該隨便使用，員警見老婦人年邁且行動不便，又不肯搭乘救護車，深怕她發生意外，正在思考該怎麼辦時，老婦人突然潸然淚下。

老婦人流淚說，兒子近期車禍逝世，她自己有心臟病，丈夫也因心臟疾病，在醫院急診室內觀察治療中，她急著去醫院探望，才會擋住公車，警方見她有隱情，用警車將她載到醫院，路上她頻頻說，攔公車情非得已，員警用警車載她到醫院，如此溫情讓她不勝感激，她不斷喃喃自語說，「用到社會資源，我很抱歉」。

警方抵達現場時，公車已經駛離，只剩路人與李老婦人，老婦人還不斷說「為什麼不讓我上車」，警方無法確認是哪一位司機如此不通人情，至於公車司機是否刁難或拒載老婦人，還是礙於規定而不願讓老婦人上車？台中市政府交通局還在釐清中。