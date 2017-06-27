刺輪胎、剪油管加放火燒車 醋男惡整「小王」被起訴

2017-06-27 10:34

［記者楊政郡／台中報導］56歲賴某長期懷疑張姓妻子外面有「小王」吳男，105年6、7月兩度以鋼釘擺在吳男自小客車前，車子起動前進輪胎隨遭刺破，但卻因未見雙方收斂，106年2、3月間又惡意剪斷吳車的煞車油管，4月更在剪斷煞車油管後，放火燒毀吳車，檢警鎖定賴嫌拘提到案，依公共危險及毀損等罪起訴。

起訴書指出，家住南投縣的賴姓男子，懷疑張姓妻子與吳男有曖昧關係，但吳男否認有曖昧；105年6月間，賴某到台中市霧峰區中正路，見吳男之女友所有，但平常由吳男與女友一起使用的自小客車停放在路旁，暗中在4個輪胎前擺上4根鋼釘，當天上午吳男啟動車子前進後，4個輪胎立即被刺破。

105年7月25日同樣的事情，在同一地點又再發生一次，這次刺破3個輪胎。

而今年2月21日也是同一地點，賴某以虎頭鉗剪斷上述自小客車右側後方煞車油管。3月31日也是同一地點，賴某也是以虎頭鉗剪斷雙側後方煞車油管，所幸車子還沒有啟動就被發現，未發生更大不幸事件。

可是賴某並未因此歇手，今年4月19日凌晨又到同一地點，剪斷該自小客車右後方煞車油管，這次不僅是剪斷油管，又帶著噴槍點燃右前方輪胎處，隨即引燃全車，致生公共危險。

警方在今年4月那次犯案後，即鎖定賴某所為，20日下午持法院拘票拘提到案，賴某坦承犯案。