賊偷「海龍王」神主牌 金警3小時「神」速破案

2017-06-26 23:58

〔記者吳正庭／金門報導〕金門1名竊賊有偷「神主牌」習性，竟把歪腦筋動到有「海龍王」之稱的海龍少將營長劉雨成神主牌上！果然，警方辦案也如有「神」助，不到3小時就破案，地方更認為，這就是「海龍王」威靈所致。

這起神主牌竊案起因於平常負責維護忠烈祠的徐姓連長，24日前往例行性祭拜時，發現祠內供奉的先烈神主牌竟少了3座，其中包括「蛙人官兵永遠的龍頭」劉雨成將軍的神主牌，立即上臉書po文協尋。

金門縣警局金湖分局分局長劉清俊獲知，召集所屬分析犯罪類型，員警楊鎮銘見竊賊犯罪手法，與轄區1名曾偷過神主牌的楊姓慣竊相似，立即前往查訪，楊嫌應答時神色有異，卻矢口否認行竊。

楊員靈機一動，將楊嫌邀至忠烈祠，雙手合十祈求先烈保佑早日破案，此時楊嫌開始支支吾吾、顧左右而言他，楊員趁機好言相勸，「提醒」他，只要將神主牌歸位，眾先烈一定不會責備他，幾度曉以大義，楊嫌終於卸下心防，坦承曾上網查詢，基於「崇拜」劉雨成將軍，才會犯案。

楊嫌供稱，偷來包括劉雨成將軍及另兩名蛙人先烈的神主牌，都放在金湖鎮菜市場後方一處空屋內供奉；警方陪同將神主牌歸位忠烈祠途中，楊嫌不時唸唸有詞，對劉雨成等先烈充滿崇敬之意。

劉雨成是金門兩棲偵察營前身「成功隊」隊長，戰功彪炳，由隊長晉升為兩棲營少將營長，是海龍蛙兵口中的「海龍王」、「蛙人官兵永遠的龍頭」。