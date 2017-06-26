金門博弈公投將登場 金檢：賄選或暴力介入立查辦

金門博弈公投預定十月二十八日投票。（資料照，記者吳正庭攝）

2017-06-26 23:20

〔記者吳正庭／金門報導〕金門地檢署今天表示，金門縣選委會已完成博弈公投公告，即日起，凡對有權行使公投的公民施予期約等不當手段者，均觸犯相關法條，違者最重可處7年有期徒刑。

金門縣選委會23日公告主文為「為振興金門經濟，開創金門的前途，您是否贊成設立國際渡假區並於其中開放5%觀光博弈?」之地方性公民投票案成立，排定10月28日辦理公民投票。

地檢署主任檢察官康惠龍指出，公民投票為直接民權之行使，應尊重所有有投票權人之意見，自金門縣選舉委員會發布公民投票案投票公告之日起，任何機關、機構、團體或個人都不得對有投票權之民眾行求、期約或交付賄賂或其他不正利益，也不得假借捐助名義，對公民投票區內之團體或機構，行求、期約或交付賄賂或其他不正利益而投贊成票或投反對票，違者可處7年以下有期徒刑。

康惠龍指出，金門為離島地區，依離島建設條例第10-2條第1項之規定，其公民投票案之投票人數不受公民投票法第30條第1項之限制；據此，金門公民投票並無投票總人數應達2分之1之門檻限制，也就是說，此案之成立與否是由實際參與投票人直接決定，對全體金門鄉親之影響至為重大。

康惠龍表示，將指派檢察官密切注意此次公民投票有關之各項事項，並提醒所有鄉親務必嚴守公民投票法及離島建設條例關於公民投票立法精神及規定之程序，一旦發現有違法以金錢或暴力介入公民投票情事，將立即偵辦、嚴厲追訴，絕不寬貸，務使公民投票能夠正確反應直接民意。