金門阿兵哥海釣落海 被中國直昇機救起

2017-06-26 22:54

〔記者吳正庭／金門報導〕金防部今天證實，日前搭乘「泰瑋號」小船在金門東碇海域沈沒，被中國直昇機救起的3人中，有1名職業軍人；金防部表示，該員屬正常休假，且滯留中國期間未透露身分，除未主動向防區通報，尚無嚴重過失。

「泰瑋號」自用動力小船22日下午3時許由金門后豐港出海「海釣」，約於4時30分在金門東碇海域，疑因風浪過大導致船身進水、沈沒；船上張姓、董姓、沈姓3人，被剛好在附近演練的中國「東海第2救助飛行隊」直升機救起。

3人在金門與廈門紅十字會協助下，24日循小三通返回金門，地方傳出其中有1人是現役軍人，金防部證實，董員是現役軍人。

金防部指出，金門籍的董姓二兵剛結束軍事訓練，22日到28日是結訓休假期間，但董員在海上出事，未依規定向單位回報。

金防部政戰副主任郭劍豪指出，得知董員返金，即予召回了解事發經過；董員是與表哥和朋友循正常管道申請出海釣魚，符合差假規定。

郭劍豪指出，董員服役前，曾多次與董父搭小船海釣，董獲救後並未向中國洩露軍人身分。幹訓班於董員返金期間，每天打電話關切其休假狀況，董員表示身體有些不舒服，並無大礙。

郭劍豪表示，初步調查，董員並無不法行為，但仍將安排輔導，並由保防單位進一步調查，未來會加強必要作為，防範再發生類似事件。

此外，22日當天，董員與其他4人，分乘「泰瑋號」與另1艘動力小船，載著76箱保麗龍箱出海，一度引起岸巡安檢人員注意。

岸巡隊表示，當時會同港警、港務處、移民署組成的廉檢小組拆箱檢查，抽查保麗龍箱內發現有木屑、冰袋包覆的蝦苗，雖啟人疑竇，但船長表示蝦苗是海釣使用，也無不法，見船重未超過船身的載重線，依法放行。