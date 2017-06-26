3名8旬長者被撞壓車底 他們救人優先忘了下班

醫護和路人一同抬翻車救人，熱心讓人讚賞。（記者陳彥廷翻攝）

2017-06-26 23:05

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東東港今天早上發生就醫看診卻衰被撞送急診的離奇車禍，險致3名8旬翁嫗命喪街頭，所幸在對面輔英醫院的保全見狀，機警號召路人和醫護約15人，一同將該藍色貨車翻倒拉出空間，該院正逢交班期間，護理師和醫師10多人搶救，也用CPR按壓，把鄭翁從鬼門關搶回1命，下午也傳出3人都脫離險境的好消息。

早上這起離奇車禍，警方調查，黃姓男子開貨車要右轉入和美街，但又不知何故左轉偏回中山路繼續直行，但未拉正車身卻貼在民宅前路肩行駛，更撞上路旁的3位長者，不過黃男酒測值為0，初步研判可能是恍神所造成。

「鄭翁的心跳是救回來的」，當時正在對面輔英醫院值班的見義勇為的保全說，當時聽到撞擊聲，發現事態嚴重，連忙請醫院內部醫護陪同檢傷，他則拿著急救包跟過去，發現3名長者在車子下方，疑似有被車輪壓過，地上滿是血跡，而狹窄空間不好施救，他連忙號召附近路人和醫護人員大約15人，把貨車抬翻，清出空間。

該保全指出，當時把貨車側翻後，醫師和護理師連忙評估到底該先送哪個，並用急救包處理，1分鐘之內就把3人全送醫院，也因為當時是大夜及日班的交接班時間，人力最為充足，最後包括下班的急診室主任、護理長，共有10醫護人員利用急救床把3名病患推回急診室，其中鄭翁還是到院後搶回一命。

輔英醫院副院長袁本治表示，照規定來講須等待EMT救護車搶救才能接手，但醫護人員見對街重大車禍，攜帶擔架及急救床過去施救時發現現場滿地是血，3人傷勢嚴重甚至失去意識，回報生命狀況已不穩，他們未等救護車，因為時間上怕來不及，也在3分鐘內就完成所有動作送返入院。

雖然部分醫護早已下班，但人員仍湧出救難，看在路人眼裡是相當感動，且3分鐘內就把3人救回院，鄭翁更是從鬼門關拉回。1名已下班救護人員說，人命關天，根本沒時間想到自己要下班，推著救護床出門，到現場與路人同心協力抬翻貨車，大讚路人熱心行為同樣令人感動。

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