賭債億來億去…紀氏源豐小開挨兄告 緩刑3年免入獄

2017-06-26 22:35

〔記者張瑞楨／台中報導〕「紀氏源豐」集團董事長紀竹林碾米起家，生財有道，創立中部知名摩鐵集團，么兒紀安家卻以狂賭聞名，現已改名紀向謙的他欠下龐大賭債，家人雖「豪氣」為他還了至少40億元，但再多的「豪氣」也不敵賭字這個無底洞，他又於2014年賭輸至少10億元，胞兄紀安禧一氣之下怒告他背信罪，並提出「支付命令」，台中地院去年4月14日判決，紀安家有期徒刑1年6月，緩刑3年，條件是支付國庫300萬元。

紀氏源豐集團旗下子公司悅豪事業公司，是中部知名摩鐵集團，悅豪汽車旅館、蘭夏養生館、沐夏汽車旅館等，都出自這家公司／2009年至2014年間，悅豪公司的負責人是紀母，紀安家是董事兼協理及主要經營者，他卻沉迷賭博，欠下龐大賭債，2015年年5月間，還招惹黑衣人到老家站崗討債。

依據起訴書統計，紀安家變賣母親與公司資產至少40億，2012年4月起，他陸續向蔡姓男子借款2億多元，為了要向蔡男借更多錢，紀安家把母親所有的土地當擔保，再與蔡男簽訂4億4000萬元借款，並用悅豪公司名義開支票償還本息。

2013年5月，紀男陸續抵押悅豪公司土地，向外人借了11億元，還用悅豪公司名義開支票償還本息，2014年8月紀安家又出售悅豪公司價值26億1000多萬元的房屋土地，以及母親價值6億5700萬餘元的房地產，這些資產雖賣得32億餘元，但支付私人債務與銀行債務後已所剩無幾，無法把錢歸還給悅豪公司。

悅豪公司的監察人、紀安家胞兄紀安禧，遂於2015年4月間代表公司，向台中地院提出「支付命令」，他指控弟弟紀安家讓悅豪公司蒙受巨大損失，台中地檢署傳喚紀安家，他不否認借錢，但辯稱沒有背信，是投資失利。

檢方認為，紀男讓悅豪公司損失14億多元，已經違背身為公司協理的任務，依背信罪嫌將他起訴，台中地院協商判決，判他徒刑1年6月，緩刑3年，條件是支付國庫300萬元確定。