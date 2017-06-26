探視燿華工安意外傷患 林美珠：工廠搶救SOP要改進

宜蘭縣蘇澳鎮燿華電子工廠發生嚴重工安意外，勞動部長林美珠（右）趕赴醫院探視傷者與傷者家屬。（記者林敬倫攝）

2017-06-26 20:47

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣蘇澳鎮燿華電子工廠昨發生嚴重工安意外，造成4死2傷慘劇，勞動部長林美珠今天下午趕赴聖母醫院探視重傷患者，她表示，將立即針對發生意外的工廠進行檢查，要求針對搶救的SOP進行改善，未來也會要求工廠加強搶救訓練，這也是工安宣導要努力的方向。

勞動部長林美珠下午先趕赴聖母醫院，探視傷者與傷者家屬，接著趕到羅東壽園（羅東壽園寶塔）與員山福園（宜蘭縣立殯葬管理所）探視死者家屬，她表示，將針對工廠立即進行檢查，並提出具體改善計畫，初步了解，工廠整個搶救SOP，平常都有演練，但仍發生不幸，所以將特別要求廠方在這個部分加強改進。

林美珠說，現階段將讓工廠汙水廠區局部停工，待相關問題改善後才會同意復工，至於死傷部分，勞保局將協助進行撫卹，會請燿華進行最佳的善後處理，也將派遣個案管理員，協助死傷者善後。

林美珠強調勞動部一直有計畫要求工廠，進行相關防災演練，但像這次案件，因為看到同伴受傷而心急，沒做好相關防備就救人，反而造成更嚴重的意外，這部分也是希望燿華能進行加強訓練，未來也是工安宣導要努力的方向。