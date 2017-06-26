燿華孝子工程師率先入槽除污喪命 母淚崩：願代受苦

2017-06-26 21:42

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕蘇澳鎮燿華電子工廠釀4死的工安意外，死者之一的工程師簡家威，是第一個進入廢水槽進行清理作業的人，卻因此喪命，簡母哽咽地說，為什麼沒穿防護衣，就讓兒子進入槽內，工廠工安在哪裡？這條命死得好可惜，情願這個苦她來承擔，不願兒子無辜犧牲！

25歲的簡家威是燿華電子宜蘭廠工程師，他進入長1.5、寬0.7、深度4公尺的廢水槽中，但隨即因為吸入硫化氫而昏迷，不幸在廢水槽中身亡。簡家威是東南科技大學畢業，燿華電子宜蘭廠工程師更是他人生第一份工作，他做事認真，生活作息正常，不菸不酒，是家人眼中最孝順、最懂事的孩子。

簡母趕赴羅東壽園（羅東壽園寶塔）處理後事，談到自己心愛的兒子，她瞬間淚崩，哽咽地說，為什麼讓這些人沒穿防護衣就進入槽中，工安在哪裡？公司應該給家屬一個交代，為什麼該要做的事情都沒做！

「這些生命根本是白白犧牲！」簡母表示，這次意外是公司的問題，在員工的教育與保護沒有做到盡善盡美，沒有讓員工完全了解遇到事情時，腦海中要立刻反應過來，妥善的去處理。

「這條命犧牲怎麼會不可惜！」簡母表示，能還她兒子的命，她什麼都不要，只要兒子平平安安的交還到她手上，情願這個苦她來吃她來擔，不要兒子去冒這樣的險白白犧牲，這是很無辜的犧牲！