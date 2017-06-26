金門24歲士兵點名未到 傳單槓場上吊身亡

金防部戰車營傳出士兵自殺。部隊示意圖，與本新聞無關。（資料照，記者吳正庭攝）

2017-06-26 19:07

〔即時新聞／綜合報導〕金門防衛指揮部所屬戰車營1名莊姓一兵今天（26日）早點名未到，值星官隨即派員巡查，隨後發現莊姓士兵在營內單槓場上吊自殺身亡，陸軍司令部對此表示，將全力配合司法調查。

綜合媒體報導，金防部戰車營戰二連24歲莊姓一兵今天傍晚傳出自殺身亡，未留下遺書，目前金防部已組成專案小組配合調查，並充分尊重家屬意見，將協助釐清案情並處理後事。

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