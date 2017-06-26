騙子的話能信嗎？ 傻農夫領395萬元淪詐欺共犯

2017-06-26 19:46

〔記者張瑞楨／台中報導〕騙子的話能信嗎？在台中市新社區種水果的李姓農民，2015年欠綽號阿力的男子1萬元，阿力向他商借帳戶，並請他代為領款，李男雖感覺怪異，阿力卻保證「全部合法」，李男幫他領出395萬元，卻沒想到這筆錢是詐欺款項，檢察官求處4年重刑，不過，台中高分院認為李男雖是共犯，但不是主謀，判處1年徒刑，不法所得1萬元沒收。

判決書指出，綽號「阿力」的男子與李男是泛泛之交，李男雖向阿力借1萬元，但不知道阿力的真實姓名，2015年5月27日，阿力找李男要債時說，他想要買房子，但是帳戶被凍結，希望李男的帳戶先借給他接收朋友的轉帳匯款，再請李男幫他領出錢，事成後1萬元債務免還。

李男說，他感覺有點奇怪，阿力拍胸脯保證「全部合法」，他把帳戶告知阿力後，由阿力開車載他到銀行領款，阿力在銀行外車內等候，他陸續領出395萬元交給阿力，卻沒想到這筆錢是蕭姓婦人受騙的匯款，蕭婦在同一天的上午接獲詐欺電話，指她涉入擄人勒索案，她嚇得把積蓄匯到指定帳戶（李男的帳戶）「監管」，錢立即被李男領出並交給阿力。

台中地檢署依詐欺罪起訴，並認為李男不願供出阿力真實身分，犯後態度欠佳而求刑4年，但台中地院判處1年徒刑，檢方不服判決上訴二審，李男仍喊冤說，他真的不知是騙局，更不知領的錢來自蕭婦。

台中高分院認為，李男所為已屬於詐欺集團「取款車手」工作，雖未參與詐騙蕭婦的全部犯行，卻是與詐欺集團互相利用，是詐欺的共犯，不過，主謀是阿力，李男僅居次要的分工角色，另外，李男也曾拿出20萬元，想賠償蕭婦的部分損失，檢方求處的4年徒刑太重，據此判處1年徒刑，1萬元犯罪所得沒收，全案判決確定。

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