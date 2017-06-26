通緝犯攔車逃 碩士男英勇載警追逮到嫌犯

2017-06-26 16:35

〔記者王俊忠／台南報導〕警方追緝竊盜通緝犯，嫌犯竟跳上陌生路人機車、謊稱遭遇仇家尋仇逃逸。目擊的黃姓碩士男主動問員警是否需要幫忙？員警也跳上碩士男機車一路狂追通緝犯，將嫌犯手到擒來、送進監牢服刑。

日前，南市警六分局鹽埕派出所警員李彥德下班騎機車途中，在市區西門路、五妃街口發現前方騎機車的男子疑似竊盜案被通緝的鄧姓嫌犯，李員趁鄧嫌在南門路停車買東西時上前表明員警身分、欲行盤查。

鄧嫌先報上邱男假名企圖矇騙，但李員調閱過鄧嫌影像資料、熟記鄧身形、特徵，一語戳破鄧嫌謊言，鄧見賊跡敗露、拔腿狂逃，在健康路、南門路口跳上一輛停紅燈的機車後座，還向連姓機車騎士謊稱是遇到仇家，請他幫忙搭載逃走。

李員仍不放棄、一路狂追，適時有一位國立大學碩士畢業、擔任研究助理的黃姓機車騎士目賭警追匪的過程，黃男主動問未穿警察制服的李員「是否需要幫忙？」。李員說：「我是警察在追歹徒！」，這名碩士男主動載員警追捕鄧嫌。

載鄧嫌的連姓騎士察覺不對勁，在體育路、南門路口關掉機車引擎、喝斥鄧嫌離車。鄧嫌下車後逃到體育場西側機車停車場躲藏，有碩士男義助的李警員以「二對一」優勢人力聯手將鄧嫌壓制在地，與六分局支援員警合力將有竊盜、強制與毒品通緝罪名的鄧嫌送進監獄。

南市六分局長吳清飛為感謝黃姓碩士男的見義勇為，特地委請副分局長吳麗娟到黃男任職公司送上感謝狀與水果禮盒。黃男謙說，起初以為是兩名男子糾紛爭吵，後來見鄧嫌跳上他人機車逃逸，驚覺鄧可能是員警追捕對象，才幫忙載李員從後追逐，這是人民可以做的事，不敢居功！

  • 南市六分局警員李彥德（前安全帽者）與黃姓碩士男（後安全帽者）英勇壓制逃竄的鄧姓通緝犯。（記者王俊忠翻攝）

    南市六分局警員李彥德（前安全帽者）與黃姓碩士男（後安全帽者）英勇壓制逃竄的鄧姓通緝犯。（記者王俊忠翻攝）

  • 南市警六分局副分局長吳麗娟代表送感謝狀給英勇助警逮通緝犯的黃姓碩士男（右者）。（記者王俊忠翻攝）

    南市警六分局副分局長吳麗娟代表送感謝狀給英勇助警逮通緝犯的黃姓碩士男（右者）。（記者王俊忠翻攝）

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