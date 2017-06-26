通緝犯攔車逃 碩士男英勇載警追逮到嫌犯

2017-06-26 16:35

〔記者王俊忠／台南報導〕警方追緝竊盜通緝犯，嫌犯竟跳上陌生路人機車、謊稱遭遇仇家尋仇逃逸。目擊的黃姓碩士男主動問員警是否需要幫忙？員警也跳上碩士男機車一路狂追通緝犯，將嫌犯手到擒來、送進監牢服刑。

日前，南市警六分局鹽埕派出所警員李彥德下班騎機車途中，在市區西門路、五妃街口發現前方騎機車的男子疑似竊盜案被通緝的鄧姓嫌犯，李員趁鄧嫌在南門路停車買東西時上前表明員警身分、欲行盤查。

鄧嫌先報上邱男假名企圖矇騙，但李員調閱過鄧嫌影像資料、熟記鄧身形、特徵，一語戳破鄧嫌謊言，鄧見賊跡敗露、拔腿狂逃，在健康路、南門路口跳上一輛停紅燈的機車後座，還向連姓機車騎士謊稱是遇到仇家，請他幫忙搭載逃走。

李員仍不放棄、一路狂追，適時有一位國立大學碩士畢業、擔任研究助理的黃姓機車騎士目賭警追匪的過程，黃男主動問未穿警察制服的李員「是否需要幫忙？」。李員說：「我是警察在追歹徒！」，這名碩士男主動載員警追捕鄧嫌。

載鄧嫌的連姓騎士察覺不對勁，在體育路、南門路口關掉機車引擎、喝斥鄧嫌離車。鄧嫌下車後逃到體育場西側機車停車場躲藏，有碩士男義助的李警員以「二對一」優勢人力聯手將鄧嫌壓制在地，與六分局支援員警合力將有竊盜、強制與毒品通緝罪名的鄧嫌送進監獄。

南市六分局長吳清飛為感謝黃姓碩士男的見義勇為，特地委請副分局長吳麗娟到黃男任職公司送上感謝狀與水果禮盒。黃男謙說，起初以為是兩名男子糾紛爭吵，後來見鄧嫌跳上他人機車逃逸，驚覺鄧可能是員警追捕對象，才幫忙載李員從後追逐，這是人民可以做的事，不敢居功！