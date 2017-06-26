八仙塵爆第2波團訟 律師哽咽：我再一次落淚了

2017-06-26 18:41

［記者黃捷／台北報導］八仙塵爆明屆滿2週年，消基會起先代替98名受害者提起附帶民事訴訟，日前整合另外337名受害者資料，今遞狀提起第2波團訟，總計求償約80億元。負責團訟的律師吳榮達哽咽表示，看著一張張傷者的照片，他再一次落淚了，儘管外界對這些被害人仍有些微詞，但他仍會全力幫助他們。

吳榮達指出，除受原先98名被害人委託求償26億餘元，自今年3月起陸續又有400多名被害人資料移送至消基會，求償金額再增加近73億元，預支民事訴訟費用將是一筆龐大的金額，因此加入消基會的團訟程序，以刑事附帶民事省去訴訟費用，是較有利的方式。

吳說，初步提出近73億元的損害賠償請求，是消基會史上處理最高額賠償金的訴訟，但因燒燙傷造成的勞動力損失，尚需於起訴後經鑑定，才能追加提出，因此賠償金額仍會增加。

他也指出，八仙塵爆是不同於以往消費糾紛，被害人燒燙傷是一輩子、永遠無法抹去的傷痕，無法只用收據、發票如此簡單的方式，去衡量被害人的損失，每個人的狀況也都不太一樣，呼籲法院不應用傳統的訴訟方式去看待本案。

他說，鑑定費用初做每人3至5萬不等，收案435人初估要達上千萬，八仙塵爆善款委員會至今共募集約17億元，消基會目前正積極協調代為支付，他強調，這筆金額只是代墊，事後也會透過訴訟程序求償，由法院認定哪一方該支付。

吳表示，求償金額將考量醫療及用品費用、看護費、交通費、外籍被害人及家屬住宿費、日用及營養品費、工作損失、喪失勞動力、親屬慰問金及死者喪葬費用，就算八仙樂園負責人陳柏庭等人刑事部分最後仍獲不起訴，依《消費者保護法》，八仙仍應負擔連帶賠償責任。

2015年6月27日八仙塵爆，造成15死、484人輕重傷，刑事部分雖然只有玩色創意負責人呂忠吉被起訴，一審被判4年10月，全案上訴高院審理中，八仙陳柏庭、瑞博國際周宏瑋等6人均獲不起訴，家屬已提再議，案件已發回士林地檢署續查。