前檢察官廢弛職務 徐仕瑋判罰約35萬

2017-06-26 16:19

〔記者楊國文／台北報導〕擁有白帽駭客證照的前台北地檢署前檢察官徐仕瑋，前年6月轉任律師前，被查出不僅積案如山，其中14案竟無故逾半年沒進行（指偵查），另因獲核准育嬰假留職停薪在即，6天內將164件未結案交由檢察事務官處理，司法院職務法庭認為徐身為檢察官卻廢弛職務，違失情節重大，今判決罰他任職時最後3個月薪水，約35萬元確定。

徐男目前轉任律師，司法院職務法庭表示，徐仕瑋雖已轉任律師，仍須被追繳罰款。

目前無法連絡到徐仕瑋，詢問其意見，之前，他對於被移送懲戒一事表示，這些未結案數據的確是事實，他無話好說，處罰只要合乎規定，「我都沒有意見」，但強調他並無為了規避處分，將案子都交辦事務官。

此案源於台北地檢署進行內部調查後，函送高檢署轉呈法務部，建議依法官法第九十五條第二款規定予以「警告」處分。

法務部檢察官評鑑委員會（簡稱檢評會）調查，司法官訓所43期結業的徐仕瑋，自2010年自台南地檢署調任台北地檢署擔任公訴檢察官，2013年轉任偵查檢察官，沒想到該年竟有14案超過6個月完全沒進行，違失情節重大。

檢評會認為，徐仕瑋長期懈怠職務，稽延案件進行，嚴重影響人民訴訟權益及檢察官形象，廢弛職務，情節重大，有懲戒的必要，並應報請法務部移送監察院議處，並建議罰款任職時月俸給總額3個月共約35萬元。經監察院彈劾後，移送司法院職務法庭審理。