離家1公里走了1年多 警助無名屍回家

郭男身分確認後，家屬至高市殯儀館辦理骨灰罈迎回手續。（記者蘇福男翻攝）

2017-06-26 16:50

〔記者蘇福男／茄萣報導〕由於警方鍥而不捨的偵辦，讓1具無名男屍在溺斃1年多後，透過DNA比對確認身分，找到回家的路入土為安。

住在高雄下茄萣的郭男（33歲），生前近視多達1600度，104年11月8日離家外出散步後，即失去蹤影，隔天家屬向茄萣分駐所報案，10日茄萣濱海路2段堤防消波塊發現1具男浮屍，無他殺嫌疑，研判是失足落海。當時郭男父母根據照片指認，由於無名屍容貌浮腫難辨，目測年約40多歲，身高170公分，與郭男身高185公分相差甚遠，家屬因此在第一時間未指認出。

警方建議家屬進行DNA鑑驗比對，但家屬四處求神問卜，神明皆指示「人還活著」，讓家屬仍抱著一絲希望，因此婉拒DNA鑑驗。

湖內警分局防治組長陳恆祥表示，期間警方仍不斷勸說郭男家屬進行DNA鑑驗，最後家屬深受感動，今年3月底同意採取郭男父母和大哥的口腔唾液檢體，與全國2220具無名屍進行比對。

5月初，法務部法醫研究所證實，前年茄萣海邊的無名屍即為郭男，家屬忍住悲痛，將已火化的郭男骨灰罈迎回、入土為安，郭父告訴警方，兒子失蹤期間曾託夢給阿姨，指茄萣海邊的無名屍就是他，但家屬不敢面對這殘酷事實。

陳恆祥表示，DNA鑑驗是讓身分不明者找到回家的路利器，目前全國尚有2200多具無名屍，警方呼籲家有失蹤多年人口的家屬，可向警方求助採樣DNA鑑驗比對，不要太早放棄希望。

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