蘇澳工安4死意外 家屬︰工廠避重就輕

蘇澳鎮燿華電子工廠今發生一起嚴重工安意外，造成4死2傷的慘劇。（記者江志雄攝）

2017-06-26 15:46

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕蘇澳鎮燿華電子工廠今發生一起嚴重工安意外，造成4死2傷的慘劇，死者許家偉的父親說，2年前該工廠氣爆後，就發現燿華工安環境很差，但孩子想做又能奈何，接到電話，一度說是屋頂破掉人掉下去，但到現場又是另一個說法，工廠的處理態度是避重就輕，且希望經過這次意外，工安問題能受到重視。

這次的工安意外，共有許文賢、許家偉、謝維恩及簡家威等4名員工因吸入過多沼氣，造成窒息死亡，死者許家偉的父親受訪時說，家偉是家中老二，平常很孝順，大學就讀宜蘭大學環境工程學系，做這份工作是他的專業，畢業當兵退伍後就去燿華，這是他第一份工作，已經做了3、4年，2年前氣爆後就發現燿華工安環境很差，但孩子想做他也感到無奈。

「以燿華的工安水準，一接到電話就知道不妙！」許父表示，他也不知道詳細的情況，今天接到電話時，燿華一度說是屋頂破掉人掉下去，但到現場又是另一個說法，根本是避重就輕，如果真的是因為屋瓦破掉，那工廠應該有違章嫌疑，不然整個廠房是RC結構，照理說應該是有東西破掉破損以後才會掉下去，但這些目前沒辦法查證，檢察官和縣府勞工處要去了解，為了還在燿華工作的人，希望工安問題能受到社會重視。

「燿華要負全部的責任！」許父表示，工作現場應該有安全繩索，什麼都應該配備好，且一般的化學廠應該要有保護網防止墜落才對，以這2年來的工安事件已經太頻繁，不是1次、2次，他們公司是說在清洗東西，什麼東西破掉後才掉下來，但目前沒辦法查證，檢察官和縣府勞工處要去看，了解意外發生的原因。