真冤！毒販想減刑瞎掰故事 討債變販毒

2017-06-26 16:48

〔記者張瑞楨／台中報導〕彰化縣張姓男子涉嫌販賣毒品安非他命，被警察監聽通話，並監聽到前年3月22日與4月7日，黃姓男子打電話給張男「過去你那裡坐一下」，張男被捕後，可能為了減刑而瞎掰故事，指證黃男販毒給他，有警方2通電話通聯紀錄為憑，黃男卻喊冤說，他是去討債而非販毒，台中高分院認為只憑張男一面之詞，沒有其他證據，不能認定黃男販毒，判決無罪確定。

判決書指出，張男涉嫌販毒（判處徒刑6年4月上訴中），電話被警察監聽，警方監聽到前年3月22日與4月17日的下午，張姓男子打電話給黃男，通話過程很短暫，第1通電話說「我過去找你一下」，第2通電話說「我就順便過去你那裡坐一下」。

張男後來被警方逮捕，警方告知他，如果供出毒品來源，指認上游毒販，可依毒品危害防制條例第17條第1項規定「減輕或免除其刑」，張男遂指證黃男賣毒品給他，也就是警方監聽上述2通電話之後，黃男到住處找他，以每錢（3.75公克）4000元代價，各賣1錢的安非他命給他。

台中地院審理時，黃男喊冤說，他的老大叫他去找張男討債，他才會打電話給張男約見面，電話中指的「找你一下」、「坐一下」，是去討債，不是販毒，分別拿到1萬元與8000元。

彰化地院一審時採信黃男說詞而判決無罪，彰化地檢署不服上訴二審，台中高分院認為有幾項疑點，最關鍵的疑點是，只憑張男指證，卻沒有其他證據可證實黃男販毒，張男可能想減刑而亂講，另外，依據通聯紀錄與譯文，黃男與張男對話，沒有任何販毒暗語，有可能真的是討債，據此認定黃男被誣指冤枉而維持無罪確定。

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