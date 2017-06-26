竹市警真幸福 喝咖啡嗑包子聽局長上課！

局長陳耀南上常訓第一堂課時，要大家好好享用早餐，放鬆心情聽講。（記者蔡彰盛攝）

2017-06-26 13:07

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕叫我第一名！這年頭，哪個基層員警敢在局長上課的時候，手拿咖啡杯、嘴裡還啃著剛出蒸籠、熱騰騰的包子？答案只有在新竹市警察局！

新竹市警局局長陳耀南為了體恤基層員警辛勞，讓大家在早上8點常訓時，享用警局準備的早餐，在他講課時可邊喝咖啡邊吃早餐，完全顛覆以往一板一眼的訓練，獲得基層員警一片叫好聲！

陳耀南說，以往常訓時很多同仁因為前一天的深夜勤，為了多睡一會兒，索性連早餐都省略，就空著肚子去上課，心疼基層員警的他，決定要改變這個情況。

於是他貼心地準備了咖啡、紅茶，還去買了蒸籠包子，通令今天早上要上常訓的員警，將有早點可用，許多人一開始還半信半疑，到了會場才知局長是說真的，於是大方地啃起包子，啜起咖啡來，享受前所未有，最愉悅的局長開講課程。

不只如此，課上到中午，陳耀南還準備午餐、魚丸湯、西瓜，讓大家吃個飽再回崗位服勤，結果許多基層員警一回所就立刻發臉書狂按讚，羨煞其他縣市的警界同仁。

陳耀南說，他一直非常注意社區警政，警察遇到民眾上門報案，就是結緣，能夠妥善處理好市民的問題，就是一種福報，市長林智堅創全國之先，在竹市16個派出所增聘廚工，為員警打理午餐與晚餐，這是其他縣市警局絕對做不到的福利，可以說新竹市的警察是最有福氣的！

陳耀南說，他目前正積極想辦法，讓派出所員警也有熱騰騰的早餐可以享用，如此一來，竹市警察再也不需為三餐煩惱，將可全力拚治安，讓竹市成為名符其實的幸福城市！

無限量供應的咖啡與紅茶，還有蒸籠內的肉包，在在讓基層員警感到無比貼心！（記者蔡彰盛攝）