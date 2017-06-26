「嗩吶」遭盜用 指揮家向市立國樂團索賠20萬

2017-06-26 13:06

〔記者溫于德／台北報導〕台籍指揮家兼作曲家劉昱昀，日前創作「嗩吶」協奏曲後，自認遭台北市立國樂團未經同意即公開演出，提告求償20萬元損害賠償。全案上午開庭時，親自出庭的劉仍要求對方全額賠償，但國樂團方面除抗辯民事求償時效已過外，即便須賠，也僅願意負擔劉在台每次演出3500元的費用。法官眼見雙方無和解可能，當庭諭知下月12日宣判。

劉昱昀受訪時指出，101年5月得知「嗩吶」遭盜用，隔月立即提起違反著作權刑事告訴；但檢方認定市立國樂團的行為屬公務機關疏忽，即便有盜用情事，也不具犯意，作出不起訴處分；劉因而改提民事求償，要求對方賠錢。他稍早出庭時表示，嗩吶協奏曲是個人創作，不過被告未經同意、聯繫，就赴音樂廳公開售票演出，他認為自己受有損害，要求對方賠償20萬元。

國樂團所聘律師則抗辯，告訴人求償時效已過，且在與旁聽席的副團長討論後，也提出即便須賠償，也僅願意賠償告訴人在網路上公告價格，「台灣演出權利金使用方式為單次演出計費．．．合奏曲與協奏曲為。新台幣3500元（次）」。

法官最後在確定雙方無法和解後，定下月12日宣判。

據了解，出生高雄的劉昱昀，在台除就讀國立臺灣藝術大學音樂研究所指揮組畢業外，也曾赴法國巴黎師範音樂院取得電影音樂創作 （Ecole de normale de musique de film）學歷；劉的樂曲創作也曾拿下金曲獎第20屆、23屆民族音樂專輯獎。