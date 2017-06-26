重病妻床邊性侵女看護 惡男遭隔海揭發惡行

2017-06-26 12:56

〔記者楊國文／台北報導〕唐姓軍官5年前因妻子重病，僱用印尼女看護她，卻2度性侵女看護，其中一次還在熟睡妻子床邊威嚇說「老闆娘會告妳，因為妳跟我這樣！」逼女看護噤聲就範。女看護懷孕回印尼後，隔海揭發唐男惡行，但唐男堅稱是婚外情，並非性侵女看護，最高法院不採信，今依2個強制性交罪判他3年10月徒刑定讞。

印尼女看護提告還指控，唐男另涉性侵她3次，最後一次就是唐妻過世完成火化那天，但法官發現，女看護指稱另遭唐男3次性侵期間，雙方互動良好，女看護也不否認和唐男一起出遊、同赴汽車旅館、收受唐男贈送的禮物，雖然她對此宣稱因怕遭解僱會被遣返，又無處可去，所以就「隨便他（唐男）了」，但法官認為這種說法太過牽強，這3次性侵指控的證據不足，均判無罪確定。

判決指出，唐男於2012年10月僱用印尼女看護小珠（化名）在醫院照顧唐男住院的病妻，小珠平時就睡在唐妻病床旁就近照護。同年12月深夜，唐男探視妻子後，藉口開車載小珠外出吃宵夜，竟在停車場裡車內性侵她。

2013年1月，唐妻出院返家休養，唐男到妻子床邊禱告，見妻子熟睡，又涉性侵睡在同間房內另一張床上的小珠。

小珠遭2度性侵後，均曾短暫逃逸，因唐男打電話不斷求情而心軟，重新照顧唐妻，後來小珠發現懷了唐男的孩子，2013年10月回印尼待產，因認為唐男失聯不依約支付扶養費，越洋撥打我國1955外籍勞工保護專線揭發；小珠並指唐男另涉性侵她3次，但唐男皆否認性侵。

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