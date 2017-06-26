生命可貴！搶救跳溪憂鬱婦 勇警赤腳上場

赤腳勇警鍾坤霖救回欲跳溪尋死的憂鬱症失婚婦。（記者廖淑玲翻攝）

2017-06-26 11:52

〔記者廖淑玲／雲林報導〕一名李姓婦女疑因中年失婚引發憂鬱症，竟爬到自強大橋下的施工平台準備跳溪輕生，經路過民眾發現報警，西螺分局永定所警員鍾坤霖接獲報案立即趕赴現場，經過一番折騰及時挽回一條寶貴生命。

昨天下午有民眾發現一名婦人站在自強大橋橋下施工的水泥平台，似乎有想要跳溪的企圖趕緊報警，前往處理的員警鍾坤霖趕到現場判認該婦女隨時都有可能落水，立即沿鐵架攀爬而下，趁婦人不注意時將其拉離岸邊，並通報婦人家屬前來勸說將李婦送往醫院就醫。

警方調查，該李姓婦人疑因中年失婚導致罹患憂鬱症，一時想不開想跳濁水溪了結生命，所幸員警機警在第一時間就讓李婦脫離掉入溪水的危險，待李婦情緒緩和後由其家屬與警方合作協助婦人回到橋上。

過程中，鍾員擔心李婦安全，又怕驚嚇到她特別打赤腳救援，而在攀爬鐵架往上時全程貼緊婦人雙腳處隨之往上防止女子掉落，最後將婦人安全帶回自強大橋上，員警赤腳救援輕生婦人的過程經橋上民眾攝錄曝光，獲家屬及民眾大力讚賞。

婦人家屬今天還到派出所欲致贈紅包感謝，鍾坤霖以是警察職責委婉拒絕，鼓勵李婦儘早從傷痛中走出，也提醒家人多陪伴。

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