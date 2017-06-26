10槍狙殺土城角頭 兇嫌稱「因為他罵過我！」

林男被帶回警局（記者余衡翻攝）

2017-06-26 11:35

〔記者余衡／新北報導〕天道盟角頭黃義倫本月22日晚間，前往新北市土城區莒光四村停車場取車時，遭持槍歹徒伏擊，近距離開10槍狙殺身亡，警方今天凌晨在新竹一間旅館內逮捕開槍的林姓男子，並同步在桃園中壢帶回謝姓及李姓男子，林男到案初步供稱，因為過去與黃男有口角「被他罵過憤而行兇」，但警方對此持保留態度，將持續深究行兇動機並與謝男、李男證詞進行比對。

據了解，林男疑遭人叫唆行兇，當晚他先搭計程車前往桃園迴龍，隨後換車往新北市蘆洲，再轉往士林夜市買衣服變裝投宿附近旅館，隔天一早他擔心遭警方鎖定，再搭計程車回到新竹老家，隨即入住林森路上一間旅館。

警方調閱上百支監視器掌握林男行蹤，昨晚9點多在旅館周邊埋伏，今天凌晨1點多時趁林男入睡後破門攻堅當場逮人，並同步在桃園中壢地區，逮捕與林男有密集通聯的謝男及李男。

林男到案後坦承開槍射殺黃男，他犯案前一晚住在謝男位於土城的租屋處，22日晚間9點多先在停車場內埋伏，一見黃男現身就衝上前，朝前駕駛座玻璃近距離開槍，一時緊張把彈匣內子彈統統打完，自己也不確定總共開了幾槍，事後將槍枝丟棄新竹新豐一處大排水溝內。

由於警方調閱案發地周邊監視器，發現林男行兇前曾多次前往現場勘查，研判應是預謀犯案，至於是否有人指使者目前還在釐清。