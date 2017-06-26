涉斬首八田與一銅像 南檢起訴李承龍、邱晉芛

修復好的八田與一銅像，受到24小時保護。（資料照，記者楊金城攝）

2017-06-26 11:02

〔記者王俊忠／台南報導〕今年4月間涉破壞烏山頭水庫內已故日本水利技師八田與一銅像並斬首的北市前市議員李承龍與女性友人邱晉芛，2人落網後供稱是不滿社會上推崇主導興建嘉南大圳的八田與一言論，才共謀破壞八田與一銅像。今天台南地檢署依毀損罪嫌起訴李、邱2人。

南檢並指，審酌被告2人在上述犯行後，又因個人政治理念緣故，在今年5月28日聯手破壞台北市立逸仙國民小學的石犬（已經士林地檢署起訴），顯見2人犯後並無悔意、惡性重大，請台南地院法官從重量刑，以資懲儆。

起訴書指出，李承龍於今年4月14日下午開自小客車搭載邱晉芛到南市烏山頭水庫風景區，並入住風景區內「湖境渡假會館」，他們先到八田與一銅像處勘察銅像材質，接著到六甲區一家五金行以465元購買線鋸（含鋸弓1支、鋸片9片），再開車回會館休息。

翌（15）日凌晨2時許，李承龍與邱晉芛從湖境會館步行到八田與一銅像處，2人共同基於毀損犯意聯絡，輪流拿線鋸將八田銅像頭部鋸斷，2人分別拿鋸下的八田銅像頭部拍照，隨後將八田頭部放回銅像原處，再離開現場。

檢方查出有不明人士於4月15日晚上至16日凌晨5時許期間，到場將八田與一銅像頭部取走。16日凌晨5時許有人發現八田銅像遭斬首，報警追查出李、邱2人涉案。但此案經鑑定後，檢方對懷疑有共犯參與一直未能有所突破，今天先偵結起訴2名被告。

（2017-06-26 11:23更新）