蘇澳燿華電子工人跌落廢水池 4死2傷（持續更新）

蘇澳燿華電子5工人工作跌池，現場測出沼氣。（記者簡惠茹翻攝）

2017-06-26 11:40

首次上稿 10:44

更新時間 12:40

〔記者江志雄、簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣消防局今天上午10點7分獲報，指蘇澳鎮頂平路燿華電子工廠發生工安意外，有5名員工不慎掉入廢水池，經送聖母醫院，其中有4人搶救無效，宣告不治，另2人呼吸困難、喉頭灼傷。毒災應變隊在現場測出沼氣，研判疑似工人吸入沼氣昏迷，由於該池為廢水池，初步認定是硫化氫中毒。

這起工安意外，宜蘭縣消防局派遣馬賽、五結、特種、冬山、蘇澳分隊出動各式救災救護車輛前往搶救。根據最新訊指出，消防隊員投入搶救將6名昏迷工人送醫急救，經過醫護人員緊急施救。

燿華電子宜蘭廠工安意外，宜蘭縣消防局檢測後發現，意外現場有氨氣，濃度4PPM。

意外地點是在廠區慢混池，上午9點多，有2名員工清洗池子，1人不慎滑倒，池畔戒護者找來其他2名員工，一起跳下去救人，最後5人全部昏倒，現場另有1人被波及身體不適一併送醫。救護人員到場，把傷患送聖母醫院急救。

劇了解，毒災應變隊在現場有測出沼氣，沼氣為氨氣的一種，人體吸入後會造成窒息，研判工人疑似吸入沼氣氣體，但是否因為窒息而跌入池裡，或在池裡有溺水狀況發生，都還有待進一步調查。

該池為工廠進行汙水處理的廢水池，廠內廢水匯集處，消防隊到場後，首先將廢水池廢水抽乾後將工人救出，初步認定是硫化氫中毒。

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