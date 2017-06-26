全台槍擊案頻傳 警政署將發布專案掃黑

2017-06-26 00:24

〔記者姚岳宏／台北報導〕近來包括中壢網路運彩明牌公司行刑式槍決案、新北市土城角頭狙殺案、今昨晨新北三重討債案等槍擊案頻傳，警政署今晚發表嚴正聲明，強調已要求刑事局支援案發轄區警局，以「刨根追底」原則，就案件發生動機、關係人交友網絡及幫派背景等犯罪資訊，持續擴大追查掃蕩，除追查作案槍械來源管道，另將投入優勢警力針對治安執行專案勤務，誓言「會還給全民安心的生活環境！」

警政署說，新北與桃園市案發後，兩地警局已針對轄內治安狀況實施專案勤務，包括24日夜間執行「封城掃蕩」，依「對外封鎖、對內掃蕩」原則，統合各單位警力，針對主要聯外幹道，設置多處路檢點，攔檢盤查出、入轄區可疑車輛，並強力臨檢掃蕩轄內KTV、酒店、旅館及汽車旅館等易涉毒場所。

警政署表示，將視整體治安狀況發布數波包括掃黑、肅槍等專案行動，展現優勢警力，打擊各類犯罪。

另近年各警察機關積極掃蕩各式非法槍彈，落實刨根溯源，查緝成效已逐年提升（以104年1743枝與105年2025枝相較，查緝槍枝數上升16.18%）。另查106年1-5月槍擊案件發生36件，較105年同期（52件）減少16件（-30.77%）；打擊涉賭幫派分子11件85人，警方將持續降低持槍刑案發生，並就治平目標積極檢肅，維護整體治安平穩。