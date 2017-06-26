酒測0.37毫克還出車禍 法官判他無罪

2017-06-26 00:40

〔記者王定傳／新北報導〕吳姓男子去年7月，騎車行經新北市林口文化北路與八德路口時，與汽車發生擦撞，酒測值0.22毫克，回溯騎車上路時約0.37毫克；新北地院合議庭認為，每個人體質不同，回溯非精準的「絕對值」，且車禍是汽車駕駛闖紅燈所致，警員又沒作直線測試及繪製同心圓等，無法證明吳男不能安全駕駛，判無罪。

去年7月23日下午1時許，吳男在林口文化北路與八德路口某工地飲用啤酒後，下午2時許仍騎車上路，行經文化北路與八德路口時發生擦撞，警方獲報到場處理，測得呼氣內所含酒精成分為每公升0.22毫克。

檢方以國人飲酒後呼氣酒精濃度消退率，為每小時每公升0.0628毫克計算，計算他酒駕上路至酒測時間，推算出他酒駕時呼氣酒精濃度為每公升0.37毫克，法院簡易判決也接受此觀點判他3月徒刑。

吳男提出上訴稱，他雖有喝酒騎車，但車禍並非違規或注意力降低等情形造成；合議庭認為，吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克，是不能安全駕駛的構成要件之一，但還須判斷當事人有無不能安全駕駛情事。

合議庭調查，雖以回溯方式吳男酒測值超標，但代謝速率會隨種族、性別、體重、個人代謝率及是否經常喝酒等因素而有所差異，以事故發生後某段時間所測得的酒精濃度，想推算出事故發生時的實際濃度，是一種不精確、不可靠，也無法令人信服的推論。

合議庭認為，國人飲酒後呼氣酒精濃度消退率，可否排除具特異體質或特殊疾病者，仍有疑問，非人人可一體適用，每小時酒精倒推計算代謝率只是概估的「平均值」，非精準的「絕對值」，且當時吳男騎車方向是綠燈，車禍發生原因是汽車駕駛闖紅燈所致，警方又無測試直線或繪製同心圓，判決無罪，可上訴。

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