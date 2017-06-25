安平觀夕平台2男溺水 驚險搶救影片曝光

消防局救生人員在海面救起溺水昏迷的吳姓中年男子。（記者王俊忠翻攝）

2017-06-25 21:01

〔記者王俊忠／台南報導〕南市安平區戲水觀光聖地的觀夕平台海岸，今下午兩點多驚傳疑有兩名外勞落海溺水、相擁漂向外海，消防局緊急派出多名救生人力搭艇下海搶救，於三點許救起兩名溺水者，一名清醒自行離去、一名無生命跡象，由救護車送醫急救，惜仍回天乏術。

不過，皮膚黝黑的男死者，身上沒有身分證，郭綜合醫院起初要以無名屍身分送到市立殯葬所冰存。後來，南市警四分局安平分駐所員警前往醫院調查，並聯絡上死者的兒子到醫院確認死者身分是五十六歲的台灣吳姓男子，並非目擊民眾報稱的外勞。

至於獲救清醒離去的男子，消防局第六大隊說明，當時救生人員急忙搶救陷入昏迷的吳男，沒注意到清醒男自行離去，未能確認清醒男身分。

今天下午兩點多，消防局一一九接獲民眾報稱有兩名下海抓魚的外勞相擁一直往觀夕平台近四草大橋南堤的外海漂去，消防局派出附近救生站駐點義消、安平、和緯、特搜、永華等四個分隊八車、十七人前往搭兩艘救生艇下海搶救，下午三點許在距海岸一百五十公尺遠處海面發現兩名溺者，一名清醒、一名昏迷，都拉上救生艇救回岸上，將昏迷男送醫急救，惜沒能救回性命。

救生人員向目擊民眾瞭解這兩名男子疑是下海抓魚、不慎失足溺水。由於日前安平漁港水域才被發現有兩具浮屍，消防局再次提醒民眾在炎夏注意安平海岸等危險水域的戲水安全。

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