騎車靠太近遭輾 公車行車記錄器拍下驚悚瞬間

2017-06-25 18:39

〔記者余衡／新北報導〕73歲陳姓、林姓夫妻檔，今天中午雙載騎車外出時，疑因未保持安全距離，在新莊區中正路與林姓司機駕駛的三重客運637路公車發生擦撞，2人倒地後陳男頭部遭公車右後輪輾過，當場頭骨爆裂腦漿溢出慘死，受輕傷的林女目睹全程，情緒激動崩潰痛哭，陳男兩名兒子到場一度追打林姓駕駛，遭警方勸阻後仍憤恨難平。

業者事後出示公車車身行車記錄器，畫面顯示夫妻檔原先騎機車並行公車右側，後來逐漸向左偏移，擦撞車身後雙雙倒底，公車雖立即減速但仍煞車不及，右後輪當場輾過陳男頭部。