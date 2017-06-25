少女指控被逼吞精內射 卻坦承「就愛壞男人」

2017-06-25 19:47

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕果真是男人不壞，女人不愛？就讀國三的女生小琪（化名）逃家與林姓大學生同居，得知母親罹癌才返家，並報警指控男友逼她吞精、內射，事後竟從安置機構逃出想回男友身邊，坦承就是喜歡這種「壞壞的男生」，檢方才知二人過著甜蜜的同居生活，最後不起訴結案。

小琪說，去年8月第一天認識林男時，就在他學校外的租屋處發生性行為，林男幾乎每天都要，直到去年10月底她看見媽媽在臉書上說得了癌症，且長了3個腫瘤，她才傳訊息給媽媽報平安，接著在母親的陪同下報警，一度被社會處安置，沒想到幾天又趁機逃出，想繼續與林男同居。

小琪說，林男對她又壞又狠，甚至不給吃飯，但她從安置機構逃出來後還是去找林男，因為她就是喜歡這種「壞壞的男生」。

小琪說，林男會逼她吞精液，常常說她下面破皮，且喜歡內射，說流東西出來的時候會有一點點血，還是會逼她在上面做，不管她痛不痛。被問到為何還要忍受？小琪說原因是「喜歡跟他相處的感覺…」。

小琪說，林男叫她口交的時候，其實她不舒服，卻還是會幫他口交，除此之外，都還蠻黏他的，還會一直抱他。常常都是忍著跟他發生性行為，結束之後就覺得還好。

檢方勘驗二人messenger對話記錄，發現多是小琪要林男幫忙買飲料食物化妝品，林男要小琪幫忙按下電鍋煮飯、至頂樓收衣服，小琪多次主動表示「老公我愛你」、「你什麼時候回來啊」、「你在幹嘛」以及打遊戲晉級及想溜回家拿證件以便於找工作等。可見二人同居生活，狀似甜蜜。

去年11月1日小琪在婦幼隊完成告訴筆錄後，林男將其私人物品送至隊上，二人短暫私人談話後互相擁抱，分離時小琪淚眼婆娑，依依不捨，林男同學11月4日在學校對面超商遇到小琪，發現從安置機構逃出的她，哭得很難過，說她後悔報警，想回到林男身邊，檢方認為這樣與性侵被害人應有的反應一點都不像，因此全案不起訴。