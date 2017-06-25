潛水盗採珊瑚 海巡人贓俱獲

2017-06-25 17:10

〔記者陳賢義／台東報導〕台東35歲郭姓男子今日下午以潛水方式，前往東海岸富山村漁場岸際盗採珊瑚，海巡署第13岸巡總隊據報緝逮，當場人贓俱獲，查扣約47公斤的珊瑚，連人帶贓押交總隊司法組偵辦。

第13總隊是在下午2時11分許獲報，富山村漁場疑有人盗採珊瑚，趕往處理，當場查獲郭男及3大裝箱珊瑚，罪證確鑿。郭男到案坦承利用潛水方式於富山海域採集珊瑚。

第13岸巡總隊表示，總隊將持續堅守崗位，為生態保育努力，呼籲民眾若發現任何不法，立即撥打海巡免費服務專線118。