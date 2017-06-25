名醫丈夫帶小三回家 元配索賠逾時效敗訴

2017-06-25 17:00

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市一位知名醫師10多年前外遇，還把小三潘姓女子帶回家，元配雖在床下找到小三內褲，收到「我們剛幹完」等嗆聲簡訊，2012年還在路上圍堵潘女，潘女承認她是「地下情人」，卻沒有抓姦在床的直接證據，2014年元配在臥室內發現一具秘錄機，有6張名醫與小三裸體親熱照，元配請來佛教高僧淨灑，但似乎仍無法挽回丈夫，元配進一步對2人提告索賠100萬元，卻因逾越時效，法院判決敗訴確定。

判決書指出，元配與名醫在1986年結婚，2001年某日，大樓管理員告訴元配，名醫常帶潘女回住處，元配這10幾年來，雖在住處臥房內，發現潘女的私人信件、雜誌，甚至還在床下找到女用內褲，懷疑名醫丈夫與潘女有染，但始終沒有力的證據，2012年5月至8月間，元配自稱收到嗆聲簡訊，內容包括「他（名醫）天天都要，星期三為我休診」，「我們剛幹完，（我）就是比妳年輕」、「妳這老肥女人」、「妳生日他睡在我床上」，但還是沒有通姦的直接證據。

2012年7月，元配與朋友驅車跟蹤名醫，逮到名醫搭乘潘女的汽車到中市湖水岸賓館，但元配沈不住氣，2人尚未進入賓館，元配就打電話質問名醫，潘女汽車在賓館門外折返，元配在路上堵人質問潘女，潘女坦承她與名醫交往20年之久，是名醫「沒有假期的地下情人」。

潘女雖承認是名醫的情人，但元配還是沒有抓姦在床的直接證據，又過了2年，2014年10月間，元配在住處臥房內發現1個小型攝影機（俗稱秘錄機），記憶卡內有6張照片，包括名醫與潘女接吻牽手與擁抱照，更有1張照片是潘女對名醫裸露下體私處的不雅照，照片上有2007年的時間戳章，距今已有10年之久。

元配深感骯髒羞辱，請來高僧淨灑臥房，把床鋪全丟棄，甚至更換門扇等物品，但似乎仍無法挽回丈夫，只好在2015年6月控告丈夫與小三索賠100萬元。

台中地院一審時，潘女否認傳簡訊嗆元配，地院一審認為，照片足以證明兩人有染，但時間是2007年，元配在2012年堵人時，潘女承認她是名醫的情人，潘女早於2012年就確認婚外情與小三的身分，卻遲至2015年才提告，早已逾民法2年損害求償時效，據此判決元配敗訴。

元配不服上訴台中高分院，並指名醫與潘女在近3年間，還是持續通姦，但二審法院仍認為，照片只能證明2人在2007年通姦，無法證明近3年來仍有姦情，據此判決元配敗訴，全案判決確定，不能上訴。