比特犬凶猛但忠心 可憐淪為賭具

被飼主帶去鬥狗的比特犬傷痕累累，令人不忍。（記者陳昀翻攝）

2017-06-25 16:40

〔記者李信宏／桃園報導〕桃園市大園警分局昨天在觀音區白玉里偏僻民宅，查獲流動鬥狗場，業者以兇猛的比特犬互咬作為噱頭，賽前還用尖銳的「打狗棒」將狗戳到流血來激發野性，相當殘忍，警方依賭博罪嫌、違反動保法，將33歲的謝姓主嫌、工作人員及賭客共55人送辦。

大園警分局偵查隊長施忠進指出，根據比特犬飼主的說法及網路相關資料，比特犬（American Pit Bull Terrier）源於19世紀，主要是由美系斯塔福犬和美國鬥牛犬培育而來；牠的名字意思是「美國鬥獸場牛頭梗」，是作為鬥犬目的而繁殖培育具有強大殺傷力的兇猛犬種，被稱為世界十大猛犬排名第一，甚至可比擬獅虎豹般的兇殘，牠的運動量大加上好鬥性格，不適合城市生活，也不宜作為家庭寵物飼養。

他表示，比特犬有寬闊、呈石板狀的頭部，強而有力的兩顎，肌肉強健、結構緊湊的身體，能夠持續釋放120分鐘的耐力、每平方厘米80公斤的咬合力，以及一副堅韌而沒有疼痛感覺神經的皮膚，再加上發達的肌肉群，聯合構成堅固的防護裝甲，用以抵抗咬擊。

比特犬擁有頑強的意志，對人依賴和信任，但牠也好勇鬥狠，對其他動物有攻擊性，對陌生人也不友善，必須由經驗豐富的飼主從小嚴格訓練。

施忠進說，比特犬的特性頑強，牠會用超乎尋常的毅力去做完一件事且誓死不休，也因此，約25公斤的比特犬可以戰勝世界上任何犬種，包括體重90公斤以上的日本殺手「土佐」犬，以前在國外甚至用比特犬來鬥野牛、獅子、熊等猛獸。

他表示，比特犬是忠心又聰明的狗，但部分台灣人引進後作為鬥狗，以不當的方式從小訓練比特犬，讓牠們變得更具攻擊性，甚至淪為賭博的工具，在台灣南部流行的鬥狗，在比賽場地讓2隻比特犬互咬，直到一方怯場、鬥敗為止，比特犬露出尖銳牙齒互咬攻擊，血淋淋讓人怵目驚心。

他說，狗主人比賽時為了打贏、贏錢而不擇手段，甚至用尖銳的棒子先將彼特犬刺傷，另一隻比特犬看見對手流血，更會激起野性，在打鬥過程激烈撕咬，因此引發身體高溫，狗主人甚至拿冷水潑灑散熱，作法殘忍。