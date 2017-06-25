北市情侶雙屍命案 男友生前舉動怪異冷靜

2017-06-25 16:03

〔記者王冠仁／台北報導〕楊姓男子（35歲）最近因交往1年多的張姓同居女友（21歲）提分手，還被張要求盡速搬出林森北路租屋處。不過，張女前天早上9點下班、11點多外出購物返家後就沒再現身，直到隔天凌晨2點，她現任姜姓男友與同事見她曠職又失聯，前往查看並找鎖匠開門，進門卻發現張女陳屍床上。

警方說，張女遺體躺在床上、蓋著棉被、頭髮略微混亂，但遺體沒明顯外傷；房內沒開電燈也沒遺書，也沒有打鬥痕跡與破壞跡象，但冷氣開得很強。警方從姜男與其他同事口中得知，張女前陣子因為與楊提分手，兩人吵得很兇，研判與楊有關聯。

警方調閱監視器畫面追查，發現前天下午3點楊男離開跟張女同居處後，就到附近友人住家跟友人聊天，一聊2個小時，甚至還跟朋友約吃消夜。但楊男離開友人住處後，前晚7點前往新生北路一間旅館入住，在晚上8點時外出到附近的便利商店購買1瓶水管疏通劑與2瓶飲料，隨後返回飯店。

直到昨天中午12點，楊男沒有退房，飯店人員這才發現楊男陳屍在房內浴室地板上，遺體旁有大批嘔吐物與水管疏通劑空瓶。警方發現房內床具沒有睡過痕跡，研判楊購買水管疏通劑後就返回飯店吞服自殺。

警方說，楊男當晚自殺卻還跟友人相約吃消夜，不合常理十分詭異；張女遺體十分「乾淨」，可能是被人用枕頭悶死，也不排除遭人清理過、或是生前下藥迷昏。警方懷疑，有可能是楊男知道張女另結新歡，不願分手而鑄下殺機，但張女死因不明，將待法醫進一步解剖釐清。

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