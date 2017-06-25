7旬婦投水自盡 岸巡漏夜救溺

2017-06-25 15:30

〔記者蔡宗勳／東石報導〕嘉義縣東石鄉水門巡邏員今天凌晨0時48分在網寮塭仔溝發現有女子在溝內載浮載沉，緊急通報岸巡網寮安檢所，經岸巡弟兄漏夜搜救，於1時35分將溺者抬上岸，但經醫護人員評估已無生命跡象。

網寮安檢所接獲民眾報案，指在塭仔溝內發現一名女子浮在水面，情況緊急，網寮安檢所同仁與第二機動巡邏站弟兄立即趕往現場，結果發現塭仔溝水門處水深5-8公尺，且溺水者處的堤防並無階梯可下，加上深夜視線不佳，救援行動艱難。

海巡弟兄會同消防隊救援人員於堤防架設簡易的樓梯，準備將橡皮艇合力抬下水門處，但因樓梯短窄，費了九牛二虎之力，才將救生橡皮艇下放水門下方，接著合力將溺水者拉上橡皮艇，固定在長背板，以接駁方式抬上岸。

凌晨1時35分將溺者抬上岸，由現場醫護人員評估落海人員已無生命跡象，經查明死者為東石鄉的70歲陳載婦人後，通知其家屬到場指認無誤。

死者兒子指出，母親這一陣子心情低落，昨天早上留下字條及包了紅包給最愛的孫子後出門，就音息全無，家人急著到處尋找，沒想到母子再見面已天人永隔。

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