毒蟲遇盤查竟衝撞 機警阻止濺血

2017-06-25 15:12

〔記者鄭景議／台北報導〕今日凌晨文德派出所警方正在取締酒駕時，車上偷藏安非他命的毒蟲居然想要踩油門衝撞警方，所幸員警奮不顧身撲上前阻止，才未釀成大禍，但已讓員警手被玻璃割傷，血跡斑斑十分駭人。

警方表示，今日凌晨2時許，員警於內湖成功路2段486巷口前執行酒駕盤查時，發現一台黑色休旅車後車燈未亮，上前關心，發現車內乘客眼神閃爍，於是要求駕駛下車查驗身分，林姓駕駛乖乖聽話走下車，後座42歲的邵姓乘客卻是不太安分，趁著林男走下車員警分心查驗時，從後座爬到駕駛座前，握起方向盤就要踩油門加速。

正在盤查副駕駛座楊姓女乘客的員警黃琮民，發現邵男的舉動，趕忙跳上車死死拉住邵男正要握方向盤的手，並且大吼要求支援，另一名正在盤查林男的員警方冠博，聽見有踩油門的聲音，眼見情況危急，直接將駕駛座車窗敲破，把邵男拉下車制服，因車窗破裂，過程中造成2名員警手部多處輕微割傷，所幸在經過包紮之後，暫時沒有大礙。

警方事後在車內一個茶葉罐中，查獲安非他命12包計毛重117公克，安非他命吸食器一組，以及電子磅秤一台，遂將犯嫌帶返所詢問，邵男對於持有毒品坦承不諱，表示所有安非他命都是自己的，與其餘2名男女無關，楊女及林男為情侶，2人表示對於邵男持有毒品全然不知情，事後警方依妨礙公務及持有毒品罪嫌，將3人移送法辦。

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