酒駕又闖紅燈 研究生首次被攔緊張昏倒

2017-06-25 14:36

〔記者陳建志／台中報導〕樂極生悲！台中市一名田姓研究生（24歲），日前為慶祝拿到碩士學位參加系上送舊餐會，席間喝了1杯威士忌後竟酒駕上路，途中行經台中市南屯區時又違規闖紅燈，遭員警發現攔下，因渾身酒味員警要求酒測，沒想到田男因第1次被攔太緊張，先是渾身冒汗、身體顫抖，接著當場昏倒，讓處理的員警也嚇了一跳趕緊叫救護車，所幸消防人員到場後無大礙，因田男拒測，將面臨9萬元的罰款，並查扣車輛與吊銷駕照3年。

田男拒測面臨9萬元罰款

台中市南屯所副所長曾一峯與警員唐申霖，日前深夜巡邏經南屯區文心南七路與文心南路時，發現田姓男子（24歲）駕車闖紅燈，立刻將他攔下，沒想到田男一下車身上就聞到酒味，員警詢問是否喝酒？

田男坦承，在台中某科大念研究所，晚上參加系上舉辦的送舊餐會，席間喝了約1杯威士忌，詢問員警這樣酒測是否會超標？員警告知應該是會超標後，田男開始打電話詢問友人如何處理，並打算拒絕酒測，沒多久疑似因緊張，開始全身冒汗，身體還不停顫抖，當員警詢問是否確定拒測時，田男當場昏倒，突如其來的狀況讓員警都嚇了一跳。

員警趕緊打119叫救護車，消防人員到場檢查後發現無大礙，田男表示因第一次碰到警方攔查酒駕，太過緊張才會昏倒，最後並決定拒測。

員警依規定開出9萬元的罰單，並扣車拖吊，田男還將面臨吊銷駕照3年的處分，副所長曾一峯表示，從警多年，還是第一次酒駕攔查遇到這樣的情況，提醒民眾酒後真的不要開車，才不會害人害己。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆