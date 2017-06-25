借用網友臉書帳號 放話要殺女童判賠

2017-06-25 14:34

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕千萬不要把臉書帳密借給別人！

王姓網遊玩家將臉書帳密借給劉姓玩家使用，事後劉男因細故不爽王男，竟在「小燈泡」命案發生後不久，就冒用王男臉書「我是下一個！隨即砍殺女童頭的一個吃藥男人嘿嘿嘿！大家都給我小心一點！」經刑事判決徒刑3月後，王男再向劉男求償50萬元，新竹地院判賠5萬。

判決書指出，劉男在網路遊戲「星城Online」聊天平台上，得知王姓玩家有申請數個臉書帳號及密碼，乃向王男借用其中一組帳密，供己操作臉書遊戲使用。

事後劉男因細故對王心生不滿，竟在去年4月在王男臉書網頁上，留言恫稱：「我是下一個。隨即砍殺女童頭的一個吃藥男人嘿嘿嘿。我已經準備好了我另外一隻fb叫王╳╳！！大家都給我小心一點」等語，經員警執行網路巡邏時查知並通知王男到案說明，才查悉上情。

刑庭法官認為，劉男僅因細故在網路遊戲上對王男心生不滿，年輕氣盛，竟冒用王男臉書名義，利用先前臺北市內湖區發生隨機砍殺女童事件後，公眾仍處驚恐之時，率性張貼恐嚇公眾文字，除對王男造成嚴重困擾，亦已對公眾安全產生危害，顯見其法治觀念淡薄，加上未與王男和解，因此依偽造文書罪判刑3月，得易科罰金。

事後王男提起附帶民事訴訟，向劉男求償50萬元，新竹地院審理後判賠5萬元。