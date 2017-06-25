台氯火警爆巨響竄濃煙 高市開罰30萬

氯乙烯灌裝場冒出大火濃煙。（記者洪臣宏翻攝）

2017-06-25 13:48

〔記者洪臣宏／高雄報導〕一輛VCM（氯乙烯）槽車今天上午9時在台氯公司裝料時，輪胎疑因機械事故或過熱自燃引發火警，廠方緊急關閉遮斷閥未讓災情擴大，但濃濃黑煙直衝天際，居民飽受驚嚇，環保局依空污法開罰30萬元。

該輛槽車約9時開進台氯林園廠氯乙烯灌裝站，相關人員正進行灌裝作業時，槽車左後輪突然起火，且迅速蔓延到其它輪胎，住在1公里居民還聽到疑似輪胎爆炸巨響，濃濃黑煙旋即蔽空。

高市消防局林園、大林、高桂、小港、五甲、鳳祥分隊14車28人前往搶救，廠方人員於9時20分關閉管線，消防人員立即將火勢撲滅，但該輛槽車後半段已經嚴重燒毀。

市議員王耀裕、李雨庭都到場關切，要求環保局採集相關氣體化驗，並追查起火原因及調查空污情況，要求公布真相並防範再次發生，若有失職一定要嚴懲不貸。

環保局事發後已對上、下風處進行氣體採驗，初步資料顯示VOC（揮發性氣體）在正常值以下，但現場有明顯黑煙粒狀污染物，依違反空污法31條告發，裁處30萬元。

居民關切黑煙是否具有毒性，環保局表示，輪胎燃燒會產生黑煙，而氯乙烯燃燒也會產生黑煙，目前發現氯乙烯管線有微漏，正與勞檢處、消防局及第一科大等相關單位釐清真相。

相關影音