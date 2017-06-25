警員陳源正殉職 同袍列隊致敬「任務結束了」

苗栗分局所有員警列隊向陳源正致敬。（記者張勳騰攝）

2017-06-25 13:25

〔記者許展溢／苗栗報導〕苗栗縣三義分駐所警員陳源正，16日大雨執勤時，不慎車禍受傷昏迷，送往台中市梧棲童綜合醫院搶救，今天上午家屬放棄急救，中午返家前，繞經三義分駐所、苗栗警分局，所有員警列隊站在門口致敬，告訴他「任務已經結束，可以回家了」。

16日下午獨自駕駛巡邏車處理民眾燒炭自殺案，途經三義鄉台13線，當時下大雨，該路段為下坡，轉彎及道路縮減，加上路面積水導致車輛發生水漂現象，瞬間打滑失控，朝對向車道電桿撞上。

陳源正經全力搶救無效，家屬同意後放棄急救，中午返家前，繞經三義分駐所、苗栗警分局，所有員警列隊站在門口致敬，所有員警與苗栗縣民防總隊、義警等單位，及苗栗縣三義鄉長徐文達、縣議員羅貴星、韓茂賢等人，列隊站在門口，向陳源正致上最高敬意。

救護車行經三義分駐所，打開車門，讓陳源正看最後一眼。家屬及陳源正同事皆不捨哭紅了眼。三義分駐所所長楊錦龍同時呼喚他，「任務已經結束，可以好好的回家了。」

下午1點8分，救護車遶經苗栗警分局，苗栗分局長陳國文與官警列隊向陳源正致敬，大家高喊「源正，任務已結束，請你安心回家」，不少員警眼眶泛淚，場面令人動容。

苗栗縣警局也將成立治喪委員會，以縣長徐耀昌擔任主任委員，議長游忠鈿、副議長陳明朝、副縣長鄧桂菊、秘書長陳斌山、警察局長金浩明等擔任副主任委員、分局長陳國文擔任總幹 事，全力協助家屬後續喪葬事宜，感念陳源正盡責、付出。

（更新時間：14:06分）

苗栗縣員警陳源正殉職，服務的三義分駐所所有員警列隊向他致敬。（記者許展溢攝）