糖果買賣掩護情報工作！商人當「共諜」4人被判刑

凃姓商人去年遭逮捕解送的情形。（記者黃建華翻攝）

2017-06-25 13:02

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄地檢署去年偵破凃姓商人表面開設行號買賣糖果，暗地卻吸收退役，及在職士官幫中國進行軍事情報蒐集的共諜案，高雄地院一審依共同意圖危害國家安全，違反國家安全法，將凃姓糖果商判刑10月。另王姓、侯姓、陳姓等3名退役士官則分處1年8月、8月、5月有期徒刑。可上訴。

這起共諜判決並揭露，幕後提供資金給凃姓商人與王姓退役士官長在台發展組織、刺探情蒐的中國官員，為一名自稱中國福建省對外經濟技術合作協會副秘書長「董恆」及另一名身分、職銜不詳的中國人士「張炳煌」。

判決指出，凃姓男子表面在高雄市從事糖果買賣，民國98年認識聯勤第四地區支援指揮部南部地區旗山彈藥庫士官長退役、擔任保全員的王姓男子，凃男在其公司透過Skype 與中國人士「張炳煌」通話，知悉「張炳煌」有從事對台之情報工作，並欲蒐集台灣軍事資料，故向「張炳煌」介紹王男為退役士官長，並將該通話交由王男與「張炳煌」通話，幫忙對岸吸收在職軍人。之後，由中國福建省對外經濟技術合作協會副秘書長「董恆」，透過凃姓商人提供資金給王男，再由王放款給其他現役軍人，伺機向現役軍人刺探、蒐集軍事準則資料，再由凃、王交付蒐集的軍事準則資料予「董恆」或「張炳煌」。

98年6月間，王先利誘侯姓士官以軍用電腦搜尋屬於公務上應秘密之文書「國軍人事戰備教則」後，轉交凃姓商人獲得2萬元酬勞，王分給侯男1萬元；侯姓士官之後陸續交付「軍事準則」等機密資料給王、凃2人，每次換取5000元到3萬元不等酬勞。

101年間，王男另介紹當時服役中的陳姓士官向身分年籍不詳的「羅先生」借錢，後來陳因還不起債務，找王男幫忙，王趁機要求幫忙蒐集軍事準則等資料，每筆代價1萬元，陳為償債，同年3月在國防部參謀本部資電作戰指揮部電子作戰戰情室，將「空軍資通電教則」等機密列印紙本，下勤務後以超商宅配給王男。

不過，並非所有軍士官都甘於受利誘淪為共諜，王男利用當保全機會及貸款，企圖利誘吸收洪姓、吳姓、丁姓、施姓等4名軍職人員幫忙對岸情蒐就被拒。

這起糖果商結合退役士官長發展組織的共諜案，直到去年6月1日遭高雄檢調破獲才瓦解。