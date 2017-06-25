攤販變路霸 消防分隊災勘車被包圍

攤販占用殘障車位擺攤。（記者吳昇儒翻攝）

2017-06-25 12:51

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市瑞芳區中正路平時就有許多攤商聚集賣菜或是販售一些日用品，道路兩側騎樓，都有人擺設攤位，形成地區的早市。近年來，卻有一批年紀較大的攤商，把自家種的青菜拿到路旁販售，甚至直接霸佔殘障車位設攤。更誇張的是，連在一旁的消防分隊門口也被占用。

附近的王姓攤商指出，這一群年長的攤販，賣的都是自家種的菜，數量不多，對於其他合法攤商的影響也少，但行為卻有點誇張，竟然在消防分隊前擺攤，連災情勘查車要出動，都要先等這些人將商品移動後才能出發，通報警察，頂多是口頭勸說，隔天又來了，萬一耽誤救援時間，誰要負責？

分隊隊員則私下透漏，曾與這些年長的攤販溝通，卻發現有些人4點多就跑到菜園採收或是去挖竹筍，還有些人是遠從宜蘭、頭城搭著火車到瑞芳來販售，真的要請警方取締，也於心不忍，但不取締又擔心災情勘查車出動時，不小心撞到這些人，也很麻煩。

有住在附近的居民則說，近期這些公、嬤攤販算是比較收斂了，先前還大剌剌擺在救護車及消防車道，真不知道該怎麼說，但瑞芳警分局就在擺攤處的正後方，竟然縱容這些非法攤販霸占道路、停車格，難不成警察都不曾走到後面看這些攤商離譜的情況嗎？還是刻意視而不見？應該規劃比較安全的地方給他們使用或者請他們承租攤位。