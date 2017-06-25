傑出救護技術員林哲全 13年從死神手中搶到11條人命

林哲全獲「2017全國十大傑出救護技術員」殊榮。（記者丁偉杰攝）

2017-06-25 11:55

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕「2017全國十大傑出救護技術員」昨天頒獎，獲獎者之一的嘉市消防局第一分隊隊員林哲全，從事救護工作已有13年，從死神手中搶回11條寶貴生命。

他說，到院前死亡（OCHA）者的無呼吸心跳救援黃金時間4至6分鐘，第一時間若家屬或身邊的人能用手機與119執勤員通話時，同步線上指導先按壓CPR，若是不敢實施口對口人工呼吸者，可以單純做胸外按壓，這樣可以延長患者的存活率，再交給趕到場的救護人員接力搶救，救活率就能提昇。

「全國十大傑出救護技術員」由台灣急診醫學會辦理鄰選，昨天在台大醫院國際會議中心頒獎，林哲全代表嘉義市從各縣市救護菁英中脫穎而出，今早回到分隊與同仁分享得獎榮耀。

33歲林哲全自民國93年警專畢業後，初分發在新北市消防局，第一件成功救人案例是95年3月一名中年男子路倒，他和同事趕到場，已有位路過的醫師先施予CPR，他接手急救，順利救回生命。

他對緊急救護充滿極大的興趣與熱忱，並於98年考取高級救護技術員且取得ACLS、ETTC、APLS等相關急救證照。為讓民眾更了解使用AED（自動體外心臟電擊去顫器）方式，去年與同事改編「妖怪手錶」唱跳PO臉書，簡易口訣教學AED的使用時機與方式，希望民眾遇到緊急狀況時，不會不知所措，錯失救命機會。

林哲全說，緊急救護需要的不只是技術，更需要團隊合作，除期許自己不斷增進專業知識與技能，也藉各種教育訓練與救護宣導，讓更多民眾學會CPR等急救知識與技能。