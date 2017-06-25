製K工廠被搗 原料、技術都來自中國

南市警方大規模查緝毒品，昨日在雲林破獲製K工廠。（記者王涵平攝）

2017-06-25 11:54

〔記者王涵平／台南報導〕南市警方大規模查緝毒品，昨日在雲林破獲製K工廠，當場逮獲正戴防毒面具製毒的王嫌以及企圖逃逸的詹嫌，警方發現製毒原料與技術皆來自中國，已擴大往上游追查。

南市刑大指出，去年底獲報以王嫌為首製毒集團在全台流竄，經報請檢察官陳瑞堯指揮偵辦，經10個月追查，發現綽號「小哥」的王嫌因曾涉及多起販毒案，為規避警方查緝，不定時更換住處及車輛，期間發現王嫌從中國進口1批貨物「乙基愈創木酚」，經查為苯丙銅原料，可煉製成第2、3級毒品安非他命、K他命。

警方發現，因煉毒會產生惡臭氣體，王嫌怕遭舉發，多次前往高雄阿蓮山區、雲林元長等偏僻農區尋找製毒處所，直到6月20日凌晨許，發現王嫌將器物及物料分批載往高雄阿蓮區某公廟後方工寮、雲林縣元長鄉某雞舍放置儲放組裝，處所窗戶皆用黑色布幕遮蔽。專案小組認時機成熟，聲請拘票及搜索票，昨日由大隊長黃建榮率50名警力，分成8組對4處同步執行搜索、拘提。

霹靂小組員警在雲林縣元長鄉某雞舍攻堅破門，發現王嫌正戴著防毒面具操作離心器，見狀立即脫下面具逃逸，但立即遭逮捕，王嫌還對在雞舍外的詹嫌高喊快跑，詹嫌往農田竄逃數十公尺，遭快腿員警制伏。警方現場查扣兩部分離器、兩部大型冷凝機、數十桶甲胺、硫酸鈉、乙醇等製毒原物料，以及兩盤K他命成品（分別2公斤、6.2公斤）及液態半成品逾數百公斤。

王嫌供稱製毒技術，原料及機器均是前往中國學得及購買。

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