專挑女客名牌包 蒙古盜夜店行竊被逮正著

2017-06-25 11:37

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市信義區夜店本月有酒客數度遭竊，警方調閱監視器畫面，發現是一對蒙古夫妻所為，由男方行竊，女方把風，日前這組鴛鴦盜又在松仁路夜店俟機下手時，店家及時發現，通報警方到場，順利逮捕蒙古籍男子鋼巴特爾及其妻，詢後移送台北地檢署偵辦。

警方調查，25歲蒙古籍男子鋼巴特爾與另兩名男子安克巴耶爾、卡丹巴塔，各夥同妻子及女友，共3男3女，去年2月以觀光名義來台，鎖定大台北地區3C店家的手機、電腦等物品，以相互掩護方式行竊，隔月被警方逮捕，6人均遭法院羈押。

今年2月間，6人羈押期滿，法院改裁定限制住居，6人先在新北市新店區租屋住宿，4月間，鋼巴特爾等3人又故態復萌，再次組成竊盜集團，改在北市各捷運站內行竊，專挑手提包拉鏈未關合的女性乘客下手，得手後直接在捷運站內分贓現金。

其中愛喝酒的鋼巴特爾，本月中旬凌晨時分，還與妻子跑到信義區夜店，一邊飲酒狂歡，伺機尋找下手對象，他見夜店內孫姓女子背著「PRADA」名牌包，靠近行竊時，恰巧被孫女的陳姓男友目睹，當下不動聲色通報店家報警，員警到場迅速制伏竊嫌。

鋼巴特爾被逮後大呼冤枉，他說是見孫女錢包不慎自肩背包內掉落，撿拾後正要歸還旋即遭逮、檢方訊後認定他有逃亡及反覆實施之虞，向法院聲請羈押獲准。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆