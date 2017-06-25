警連2次查聚賭 80歲翁被查獲5次

2017-06-25 11:04

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市三民區三民公園常有民眾擺放桌椅聚賭，警方本月就接獲49次檢舉，轄區警分局23、24日連2日到公園蒐證，破獲2件聚賭案，其中一名80歲長姓老翁「賭性堅強」，多年來先後被查獲涉賭博案5次，仍不改惡習，讓警方直搖頭。

本月23日傍晚5時許，三民第一警分局督察組長邱明勇率員在三民公園圖書館前涼亭蒐證，當場查獲賭客吳男等5人，以撲克牌為賭具，大老二方式把玩賭博，現場查扣賭資344元及撲克牌一副52張，全案依賭博罪移送偵辦。

不到24小時，24日上午11時，三民一警分局十全所長黃昶斌率員至三民公園民主廣場，靠近松江街取締，又查獲80歲張姓老翁等4人以撲克牌為賭具，俗稱13支方式把玩賭博，查扣賭具撲克牌一副、賭資200元。

警方發現80歲張姓老翁，多年來先後被警方查獲賭博案共計5次，他屢遭查獲仍惡習不改，讓警方搖頭。

三民第一分局分局長戴台捷表示，三民公園因場地寬敞是民眾運動休閒好去處，近年來常有民眾聚賭、聚集抽菸、亂丟垃圾及隨地大小便等行為，造成公園環境髒亂，一般民眾卻望之卻步。

警方表示，將會同公園主管機關養工處共同查辦，持續嚴加查緝賭博違法行為及公園髒亂問題，還給民眾一個乾淨的公園。