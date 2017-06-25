詐欺「帶風向」 網購「愛瘋」受騙居多

2017-06-25 10:52

〔記者張瑞楨／台中報導〕小心毒蘋果！台中市警察局統計，今年上半年受理網購3C商品詐騙案共有174件，以買賣iPhone最多，被害人多為30歲以下，且以男性占6成居多，假賣家常以「低價」、「促銷」吸引購買，匯款後隨即斷訊「人間蒸發」，值得注意的是，愈搶手就愈多人行騙，近半年來，iPhone7依舊「潮度不減」，共有43名死忠「果粉」遭詐，最離譜的是鄭姓女子，見網路iPhone7新機，比市價便宜2000元，一口氣下訂3支，匯款8萬3000元，賣家人間蒸發，她什麼都沒收到。

中市警局並分析，網路購買3C商品，被騙的網路平台，以臉書最多，蝦皮拍賣居次，其中，臉書（Facebook）為48件，手法是先盜取帳號，再散布販售訊息，或成立粉絲專頁邀約團購；蝦皮拍賣（Shopee）共有24件，多為出貨與原物不符、標榜全新卻為瑕疵品，甚至購買前「已讀秒回」、匯款後「人間蒸發」。

中市警局並列舉數宗實際案例，呈現騙徒的手法，甚至還有「國王的iPhone」：27歲林姓男子，今年2月底看到Line上，有人宣稱認識香港官員，還提供海關與走私iPhone的合照，林男購買之後，卻收到二手音響。

30歲張姓男子，3月在拍賣網站看到iPhone7新機，價格不到2萬元，匯款後不到10分鐘，賣家就手機關機，網頁商品下架，從此「人間蒸發」。

22歲鄭姓女子，3月底在拍賣網站看到iPhone7新機，比市價便宜2000元，打算給家人驚喜，一口氣下訂3支，匯款8萬3000元，等了1個月貨仍沒到，才驚覺受騙。

22歲徐姓女子，5月中在臉書社團購買iPhone7新機，拿到商品打開，只見防水袋，裡面空空如也，她氣得大罵「花了2萬買到國王的iPhone」。

24歲的林姓男子，5月底在臉書看到假通訊行員工以「活動只有今天」、「7天內包退換」話術，匯款1萬8000元，什麼都沒收到。

28歲的曾男，6月初向臉友訂購iPhone 6，宣稱「原廠保固1年」、「公司貨」，1週後貨沒到、訊息也沒回，從此「人間蒸發」，才發現被詐騙。

中市警局強調，詐騙集團已與時俱進，很會「看風向」，常利用話題性商品行騙，尤其現在「人手一機」，新手機發表後常淪為詐騙工具。警方呼籲，網購時應慎選賣家，除觀察評價、賣場狀況外，宜透過第三方支付機制、面交取貨等方式提高保障；如有要求私下交易、價格顯低於市價時，就要提高警覺，避免「省小錢詐大錢」，有任何詐騙相關問題，應多撥打110或165反詐騙諮詢專線查證。