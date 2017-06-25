殘忍流動鬥狗場！比特犬互咬、戳狗激野性…

被飼主帶去鬥狗的比特犬傷痕累累，令人不忍。（記者陳昀翻攝）

2017-06-25 10:05

［記者陳昀／桃園報導］驚見流動鬥狗場！大園警分局24日在觀音區白玉里一處偏僻民宅，破獲流動鬥狗場，業者以兇猛的比特犬互咬作為噱頭，賽前還會用尖銳的「打狗棒」將狗戳到流血、激發野性，手段相當殘忍，但昨天到北部開工第一天就被抓包，鬥狗場的33歲的謝姓主嫌、工作人員及賭客共55人皆被依賭博罪移送。

警方指出，該鬥狗場是由兩名飼主各帶一隻狗前往互咬，當其中一方無力攻擊就算輸，2名狗主人談好賭資後相互對賭，謝嫌每場抽取2千至5千元不等金額；主持人另會邀集其他賭客加入對賭（外場），主持人也可從賭金中抽取千分之5。

警方調查，該鬥狗場的分工相當細膩，光工作人員就有13人，包含把風、現場主持人、收票員及接待人員等，謝嫌主要負責租用場地及聯繫狗主人，再由狗主人號召賭客前來下注，賭客進場需入場券，每張500元。

謝嫌向警方供稱，之前都是在南部經營流動鬥狗場，這是第一次到北部設賭局，開工第一天就被警方查獲，警方在現場查獲賭資10萬多元、對講機2台、「打狗棒」2支、入場券195張等，警方詢後除了將現場賭客及工作人員等55人依賭博罪移送外，也將謝姓主嫌及2名狗主人另依涉嫌違反動物保護法，移送業管機關裁罰。